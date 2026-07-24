В Екатеринбурге умер ученый-аграрий Никита Зезин

Из жизни ушел известный ученый Никита Зезин, сообщила пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. Мужчина посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет. Он написал более 260 научных трудов, монографий и книг.

На 68-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся ученый, талантливый организатор и просто замечательный человек, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никита Николаевич Зезин, — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия, разработанные Зезиным, стали основой развития аграрного дела всего Уральского региона. Прощание с Зезиным пройдет в понедельник, 27 июля. Сначала состоится отпевание в храме, затем пройдет гражданская панихида и похороны на Сибирском кладбище в Екатеринбурге.

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