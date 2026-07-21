Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 09:00

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру молодые кабачки, тру на крупной терке, смешиваю с кефиром, яйцом, мукой и содой — тесто получается как густая сметана. Добавляю мелко рубленый чеснок и укроп — и жарю лепешки на разогретой сковороде до золотистой корочки. Они поднимаются, становятся пышными, с хрустящей каемочкой и нежной, влажной серединкой. Чеснок и зелень придают им яркий аромат, а кефир делает тесто воздушным.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 400 г), 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, 1/2 ч. ложки соды, соль, перец, 2 зубчика чеснока, пучок укропа (или петрушки), растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте с кефиром, яйцом, мукой, содой, солью и перцем. Добавьте измельченный чеснок и зелень. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила такие лепешки на ужин — домашние съели их мгновенно, даже без сметаны. Я добавила в тесто немного тертого сыра для тягучести, а вместо укропа взяла базилик — получился итальянский акцент. Кстати, можно использовать кабачок вместе с кожурой, если он молодой. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Закрываю сезон зелени лепешками — замораживаю полуфабрикаты, а зимой жарю как свежие
Общество
Закрываю сезон зелени лепешками — замораживаю полуфабрикаты, а зимой жарю как свежие
В сезон кабачков вместо хлеба: кабачковые лепешки в духовке — добавляю любую начинку и получаю вкусный перекус
Общество
В сезон кабачков вместо хлеба: кабачковые лепешки в духовке — добавляю любую начинку и получаю вкусный перекус
Перестала мучиться с долгим увариванием — варю крыжовник 20 минут: ягода к ягодке, сироп прозрачный
Общество
Перестала мучиться с долгим увариванием — варю крыжовник 20 минут: ягода к ягодке, сироп прозрачный
6 рецептов оладий из кабачков: на кефире, молоке, с сыром и не только
Семья и жизнь
6 рецептов оладий из кабачков: на кефире, молоке, с сыром и не только
Готовлю шакшуку в хачапури по-аджарски — завтрак как в Грузии: сочный, яркий, все просят добавки
Общество
Готовлю шакшуку в хачапури по-аджарски — завтрак как в Грузии: сочный, яркий, все просят добавки
лепешки
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе предотвратили теракт
Врач из Новосибирска рассказала, как пациент спустил на нее пса
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
Welt: Британия и ФРГ хотят разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.