Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Беру молодые кабачки, тру на крупной терке, смешиваю с кефиром, яйцом, мукой и содой — тесто получается как густая сметана. Добавляю мелко рубленый чеснок и укроп — и жарю лепешки на разогретой сковороде до золотистой корочки. Они поднимаются, становятся пышными, с хрустящей каемочкой и нежной, влажной серединкой. Чеснок и зелень придают им яркий аромат, а кефир делает тесто воздушным.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 400 г), 1 стакан кефира, 1 яйцо, 1 стакан муки, 1/2 ч. ложки соды, соль, перец, 2 зубчика чеснока, пучок укропа (или петрушки), растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите сок. Смешайте с кефиром, яйцом, мукой, содой, солью и перцем. Добавьте измельченный чеснок и зелень. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя круглые лепешки, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте теплыми.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже нажарила такие лепешки на ужин — домашние съели их мгновенно, даже без сметаны. Я добавила в тесто немного тертого сыра для тягучести, а вместо укропа взяла базилик — получился итальянский акцент. Кстати, можно использовать кабачок вместе с кожурой, если он молодой. Находка, а не рецепт!