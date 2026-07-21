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21 июля 2026 в 15:41

«Продолжение войны»: в Кремле оценили заявления Бернэма на новом посту

Песков: Кремль отметил слова премьера Британии Бернэма о поддержке Украины

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Первыми заявлениями Энди Бернэма на посту премьер-министра Великобритании стали слова о поддержке Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе конференц-связи. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля в МАКСе, Москва зафиксировала данный факт.

Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны, — подчеркнул Песков.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Бернэм быстро уйдет в отставку и не успеет провести кардинальные реформы. По его словам, смена главы правительства не приведет к пересмотру внешнеполитического курса, особенно в отношении украинского направления.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что политическая карьера подавшего в отставку с поста премьер-министра Великобритании Кира Стармера окончательно закончилась. По его словам, действия бывшего главы правительства привели к разгрому лейбористской партии на местных выборах.

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