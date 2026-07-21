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21 июля 2026 в 19:16

Трамп рассказал об успехах США в Иране

Трамп: США разрушают инфраструктуру Ирана беспрецедентными темпами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Войска США разрушают инфраструктуру Ирана темпами, которые ранее считались невозможными, заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Ливана Джозефом Ауном. По его словам, стране потребуется 20–25 лет для полного восстановления. Трансляция мероприятия проходит на канале Белого дома на платформе YouTube.

У нас все идет очень хорошо. Мы разрушаем их (Иран. — NEWS.ru) такими темпами, которые никто не считал возможными, — заявил Трамп.

Он подметил, что только жители Ирана знают точные показатели нанесенного им ущерба. Президент также заявил, что США добьются успеха, даже если закончат военную операцию на следующий день. По его словам, войска Штатов пока не намерены уходить.

Ранее Трамп предупредил, что США нанесут удары по всем потенциальным ядерным объектам Ирана. Он в очередной раз напомнил, что Вашингтон не потерпит появления у Исламской Республики собственного ядерного оружия.

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