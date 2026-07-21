«Нанесем удар»: Трамп отреагировал на новости о ядерном объекте Ирана

Войска США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном. Он в очередной раз подчеркнул, что одна из основных задач Штатов на Ближнем Востоке — не дать Исламской Республике завладеть ядерным оружием. Трансляция мероприятия доступна на канале Белого дома на платформе YouTube.

Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором они (источники американской прессы. — NEWS.ru) говорят. Они (иранские власти. — NEWS.ru), возможно, пытаются воссоздать объект. Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном [оружии], мы будем бить очень мощно, — заявил Трамп.

Президент США подметил, что если бы ранее войска не ударили по Ирану, то республика была бы ближе к разработке собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что договоренности со страной во времена президентства Барака Обамы только подначивали Иран.

Ранее Трамп заявил, что Америка не заинтересована в переговорах с ближневосточной страной. По его словам, сначала Тегеран должен быть готов к диалогу.