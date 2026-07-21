Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 19:03

«Нанесем удар»: Трамп отреагировал на новости о ядерном объекте Ирана

Трамп: США ударят по предполагаемому ядерному объекту Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Войска США ударят по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана, заявил хозяин Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном. Он в очередной раз подчеркнул, что одна из основных задач Штатов на Ближнем Востоке — не дать Исламской Республике завладеть ядерным оружием. Трансляция мероприятия доступна на канале Белого дома на платформе YouTube.

Мы абсолютно будем атаковать новый объект, о котором они (источники американской прессы. — NEWS.ru) говорят. Они (иранские власти. — NEWS.ru), возможно, пытаются воссоздать объект. Мы нанесем удар по этому месту. По любому месту, где они хотя бы думают о ядерном [оружии], мы будем бить очень мощно, — заявил Трамп.

Президент США подметил, что если бы ранее войска не ударили по Ирану, то республика была бы ближе к разработке собственного ядерного оружия. Он подчеркнул, что договоренности со страной во времена президентства Барака Обамы только подначивали Иран.

Ранее Трамп заявил, что Америка не заинтересована в переговорах с ближневосточной страной. По его словам, сначала Тегеран должен быть готов к диалогу.

США
Дональд Трамп
Иран
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Резкое похолодание в Москве, смертельные ракеты в Белгороде: что дальше
Минобороны сообщило о поражении «Геранями» двух судов у порта Одесса
Горе-полицейские в Германии «обчистили» квартиру и случайно попались
Молодой турист в зарубежном аэропорту схватил чужие часы и попал за решетку
В Ростовской области потушили лесной пожар после налета дронов
Пожилого мужчину избили в Петербурге за замечание
Зеленский задумался о провокации в Черниговской области
В Венесуэле назвали число жертв хантавируса
Россия стала третьей стороной в «юридической войне» Белоруссии и Литвы
Газманов раскрыл, чем займется в день своего юбилея
«Сердце страны»: юрист высказался о выгуле скота на Красной площади
Израиль назвал цель создания пилотных зон в Ливане
Премьер Таиланда исполнил тайваньскую серенаду коллеге из Китая
«Навсегда положить конец»: президент Ливана сделал шаг к миру с Израилем
Суд рассмотрит дело командира ВСУ об ударах по Ростовской области
Трамп рассказал об успехах США в Иране
Раскрыты новые подробности о масштабном пожаре в промзоне на Ставрополье
МосБиржа провела еще один аукцион по акциям «Соллерс»
В реке российского региона утонул 68-летний мужчина
Жена блогера-бодибилдера Иванова назвала причину его смерти
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.