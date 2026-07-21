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21 июля 2026 в 19:00

Трамп не исключил встречи с Ираном при соблюдении одного условия

Трамп: США не нужны бессмысленные встречи с Ираном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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США пока не заинтересованы в переговорах с представителями Ирана, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Вашингтон вернется к переговорам только тогда, когда Тегеран будет готов к содержательной встрече.

Пока они не готовы к встрече, которая имела бы смысл, мы не заинтересованы в этом, — сказал Трамп.

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил, что Иран оказался на пороге полномасштабной войны. По его словам, удары наносятся не только по южным районам страны, но также затрагивают центральные и северо-западные регионы.

До этого Иран ответил на авиаудар США по АЭС «Дарховейн» атакой на дата-центр компании Amazon в Бахрейне. Информацию подтвердила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции. По сведениям иранских военных, удар был нанесен несколькими крылатыми ракетами.

Также посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока передали США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня. Источник рассказал, что Белый дом изучает это предложение и призывает Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
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