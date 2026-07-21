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21 июля 2026 в 09:03

США и Иран получили неожиданное предложение

США и Ирану предложили объявить о 10-дневном режиме прекращения огня

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Посредники из Катара, Египта, Пакистана и других стран Ближнего Востока передали США и Ирану предложение о 10-дневном прекращении огня, пишет американский портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. По его информации, администрация президента США Дональда Трампа уже начала изучать инициативу.

Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники передали США и Ирану предложение по 10-дневному прекращению огня. <…> [Администрация Трампа] изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые приведут к закрытию окна дипломатических возможностей. <…> США готовятся к тому, что переговоры [с Ираном] обернутся провалом, — говорится в материале.

Помимо перемирия, предложение предусматривает восстановление судоходства в Ормузском проливе и призвано дать Тегерану и Вашингтону пространство для спасения разваливающегося меморандума о взаимопонимании. На данный момент ни одна из сторон не приняла документ. Источник в американской администрации заявил, что переговоры продолжаются, но США будут наносить удары по Ирану до тех пор, пока Трамп считает это целесообразным.

Ранее источники сообщали, что команда президента США Дональда Трампа изучает возможность расширения военных действий в Иране — вплоть до захвата острова Харк и атак на подземные ядерные объекты. В Ситуационном центре прошло совещание, где обсуждались меры по ослаблению иранского контроля над Ормузским проливом на фоне постоянных атак США.

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