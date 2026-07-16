Трамп заговорил о расширении наземной операции в Иране CNN: Трамп может расширить военную операцию в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает сценарии расширения военной операции в Иране, включая возможный захват острова Харк и удары по подземным ядерным объектам, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. На совещании в Ситуационном центре обсуждались способы ослабления контроля Тегерана над Ормузским проливом на фоне ежедневных ударов США.

Американский лидер публично объявил о планах нанести в течение недели более мощный удар, не исключив угрозы объектам гражданской инфраструктуры и энергетического сектора Ирана. Он подтвердил заинтересованность в установлении контроля над островом Харк, представляющим собой ключевой узел иранского нефтяного экспорта. Однако американский лидер допустил, что наземная фаза операции может быть реализована силами другого государства.

Ранее Трамп заявил, что американская администрация в ближайшее время оценит перспективы достижения новых соглашений с Ираном. Он отметил, что иранские власти крайне заинтересованы в переговорах. Хозяин Белого дома добавил, что в ближайшее время получится узнать, будут ли дальнейшие переговоры или США придется просто «покончить с этим».