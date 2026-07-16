«Им не нравится»: в США оценили возможность договоренностей с Ираном Трамп: США будут оценивать возможности договориться с Ираном

Американская администрация в ближайшее время оценит перспективы достижения новых соглашений с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп на конференции по оборонным инновациям в Пенсильвании. Он отметил, что иранские власти крайне заинтересованы в переговорах.

Власти Ирана так сильно хотят договориться. Им не нравится то, что мы делаем, — указал американский лидер, говоря о нанесении США ударов по Исламской Республике.

Хозяин Белого дома добавил, что в ближайшее время получится узнать, будут ли дальнейшие переговоры или США придется просто «покончить с этим». При этом Трамп не уточнил, что именно подразумевается под «покончить».

Конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, однако уже 8 июля США возобновили интенсивные удары, обвинив Иран в нарушении условий в части Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, отверг эти обвинения: 13 июля представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что именно Вашингтон несет ответственность за срыв договоренностей.

Ранее в Иране обратили внимание, что Тегеран не планирует вести переговоры с США в текущих условиях. Тегеран в настоящее время сосредоточен на укреплении обороноспособности.