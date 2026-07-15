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15 июля 2026 в 19:01

Стало известно, собирается ли Иран вести переговоры с США

Иран отказался от переговоров с США и сосредоточился на обороне

Исмаил Багаи Исмаил Багаи Фото: Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Иран не планирует вести переговоры с США в текущих условиях, заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, которые передает агентство Tasnim, Тегеран в настоящее время сосредоточен на укреплении обороноспособности.

На данный момент у нас нет планов на переговоры, и мы сосредоточены на обороне, — сказал дипломат.

Багаи также подчеркнул, что подписанный между Тегераном и Вашингтоном меморандум о взаимопонимании «представляет собой набор взаимных обязательств». Он предупредил, что в случае нарушений со стороны США Иран также воздержится от выполнения своих обязательств и будет действовать по тому же принципу в будущем.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все стороны конфликта в Персидском заливе снова сесть за стол переговоров. Она отметила, что непредсказуемый ход событий может поставить под угрозу мирное решение кризиса.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Персидском заливе снова перешел в фазу деградации. По его словам, Кремль сожалеет из-за отсутствия стабильности в регионе.

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