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15 июля 2026 в 17:13

В России призвали Иран и США сесть за стол переговоров

Россия призвала стороны конфликта в Персидском заливе сесть за стол переговоров

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Россия призвала все стороны конфликта в Персидском заливе снова сесть за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что непредсказуемый ход событий может поставить под угрозу мирное решение кризиса, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики, вернуться за стол переговоров, — заявила Захарова.

Представитель МИД пояснила, что эскалация — нежизнеспособный метод решения конфликта. По ее словам, обострение повлечет за собой большой ущерб для гражданского населения всех вовлеченных государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Персидском заливе снова перешел в фазу деградации. По его словам, Кремль сожалеет из-за отсутствия стабильности в регионе. Из-за эскалации на Ближнем Востоке США не готовы вернуться к урегулированию украинского вопроса, резюмировал Песков.

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