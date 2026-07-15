В России призвали Иран и США сесть за стол переговоров

В России призвали Иран и США сесть за стол переговоров Россия призвала стороны конфликта в Персидском заливе сесть за стол переговоров

Россия призвала все стороны конфликта в Персидском заливе снова сесть за стол переговоров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что непредсказуемый ход событий может поставить под угрозу мирное решение кризиса, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы призываем все стороны отказаться от конфронтационной логики, вернуться за стол переговоров, — заявила Захарова.

Представитель МИД пояснила, что эскалация — нежизнеспособный метод решения конфликта. По ее словам, обострение повлечет за собой большой ущерб для гражданского населения всех вовлеченных государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Персидском заливе снова перешел в фазу деградации. По его словам, Кремль сожалеет из-за отсутствия стабильности в регионе. Из-за эскалации на Ближнем Востоке США не готовы вернуться к урегулированию украинского вопроса, резюмировал Песков.