Российские пловцы выиграли все золото первого дня Кубка мира в Аргентине

Российские пловцы выиграли все золото первого дня Кубка мира в Аргентине

Российские пловцы завоевали золотые медали на всех дистанциях первого дня Кубка мира по плаванию в ледяной воде, который проходит в Аргентине, сообщила Всероссийская федерация зимнего плавания. Спортсмены выступают под национальным флагом.

Победителями турнира стали Василиса Малаева и Петр Ясинский, которые выиграли заплывы на дистанции 25 метров баттерфляем. Еще две золотые медали сборной России принесли Матвей Овсейчук, победивший на дистанции 100 метров вольным стилем, и Алексей Жарков, ставший лучшим на дистанции 200 метров брассом.

Ранее российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями чемпионата Европы в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. По итогам выступления в Париже они уверенно опередили ближайших соперников.

До этого сообщалось, что 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова впервые пробилась в основную сетку взрослого турнира WTA и одержала сенсационную победу над соотечественницей Екатериной Александровой. Спортсменка прошла квалификацию турнира категории WTA 250 в Мемфисе и продолжила успешное выступление.