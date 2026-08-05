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05 августа 2026 в 05:43

Россиян предупредили о новом пике активности клещей

Роспотребнадзор сообщил о втором пике активности клещей в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Второй пик активности клещей в России ожидается в конце августа и начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве призвали граждан соблюдать меры профилактики.

Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа — начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики. Несмотря на регистрируемое в настоящее время снижение количества обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, терять бдительность не стоит, так как риски заражения опасными инфекциями в периоды их активности остаются высокими, — сказано в сообщении.

С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 420 тыс. человек, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня, отметили в ведомстве. Наиболее эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что головная боль после укуса клеща может указывать на энцефалит. Она отметила, что инкубационный период заболевания обычно составляет от одной до двух недель.

Общество
Россия
Роспотребнадзор
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