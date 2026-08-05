Россиян предупредили о новом пике активности клещей

Второй пик активности клещей в России ожидается в конце августа и начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве призвали граждан соблюдать меры профилактики.

Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа — начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики. Несмотря на регистрируемое в настоящее время снижение количества обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей, терять бдительность не стоит, так как риски заражения опасными инфекциями в периоды их активности остаются высокими, — сказано в сообщении.

С начала сезона за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 420 тыс. человек, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня, отметили в ведомстве. Наиболее эффективной защитой от клещевого вирусного энцефалита остается вакцинация, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что головная боль после укуса клеща может указывать на энцефалит. Она отметила, что инкубационный период заболевания обычно составляет от одной до двух недель.