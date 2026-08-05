Украинские войска оказались изолированы благодаря действиям российских групп спецминирования, рассказал начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск. По его словам, дистанционная установка мин проводилась для предотвращения прорыва противника, а также подвоза имущества и личного состава. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 августа?

ВСУ лишились подвоза боеприпасов

«Основные усилия инженерного обеспечения были сосредоточены на изоляции населенного пункта Красноярское. Группами спецминирования производилась дистанционная установка мин по изоляции данного района с целью недопущения прорыва противника, подвоза боеприпасов, имущества и личного состава», — сказал Смоленск.

В результате удалось полностью блокировать группировку противника в населенном пункте, добавил командир. Он отметил, что ВСУ также лишились возможности подвозить боеприпасы.

ВС РФ разрезают группировку ВСУ в Киянице и Храповщине

Военные РФ разрезают группировку ВСУ, дислоцированную в районах Кияницы и Храповщины Сумской области, и начинают полуохват этих населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские подразделения продолжают продвижение и ведут зачистку лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское.

«Продолжается движение наших войск и зачистка лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское. Здесь уже видно, что наши военнослужащие разрезают группировки, находящиеся в населенных пунктах Кияница и Храповщина, и начинают их полуохват, что впоследствии может привести к полному окружению противника», — сказал Марочко.

Бойцы «Ахмата» отправили на позиции ВСУ снаряд с надписью «За Геленджик»

Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 группы «Пресса» спецназа «Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Сумском направлении снарядом с надписью «За Геленджик», рассказал боец подразделения с позывным Алмаз. Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«ВСУ будут наказаны за убийство мирных жителей, а Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО и защищать наших граждан. Террористический режим Киева будет побежден. Всем добра, победа будет за нами», — сказал Алмаз.

Бойцы «Востока» уничтожили три гаубицы производства США

Бойцы Восточной группировки войск уничтожили три артиллерийских орудия производства США, а также опорный пункт вместе с более чем 20 военнослужащими противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы разведка группировки «Восток» вычислила местоположение двух буксируемых гаубиц M777, а также самоходной артиллерийской установки (САУ) M109 Paladin.

«Координаты обнаруженных целей были переданы операторам ударных БПЛА и расчетам барражирующих боеприпасов „Ланцет“ подразделения войск беспилотных систем. По позициям противника был нанесен комбинированный удар с последовательной атакой каждой из выявленных целей. В результате уничтожены две гаубицы M777, САУ M109 Paladin и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, что нарушило огневую поддержку подразделений ВСУ и снизило возможности противника по ведению контрбатарейной борьбы на данном участке проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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