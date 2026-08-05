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05 августа 2026 в 05:28

Боец ВС РФ рассказал, как войска преодолели рвы ВСУ у Красноярского

В ВС РФ рассказали о преодолении противотанковых рвов у Красноярского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военнослужащие применяли взрывной способ для преодоления противотанковых рвов, которые были оборудованы ВСУ у населенного пункта Красноярское в Донецкой Народной Республике, рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск. По его словам, это одна из наиболее сложных задач.

Преодоление противотанковых рвов — это особая задача. В основном используется взрывной способ, — сообщил военнослужащий.

Смоленск пояснил, что применение этого метода позволило обрушить края рва. После этого штурмовые подразделения смогли подойти к населенному пункту.

Ранее российские силовые структуры сообщили, что оборону ВСУ в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил об ожесточенных боях, которые продолжаются на окраинах Николаевки на Славянско-Краснолиманском направлении. По его словам, в этом населенном пункте находится Славянская ТЭС, превращенная в мощный укрепрайон и место базирования вооружения.

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