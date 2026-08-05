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05 августа 2026 в 05:48

Более сотни БПЛА атаковали Тульскую область, есть пострадавшие

Миляев: в Тульской области сбили 107 беспилотников ВСУ, пострадал один человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Тульской области за ночь уничтожили 107 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадал один человек.

В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников. <...> По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь, — написал Миляев.

Повреждения получили два многоквартирных дома в Веневском районе, а также два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе, добавил губернатор. Кроме того, после падения БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь врежеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков опертиавно приступили к работе все необходимые специалисты экстренных служб.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что число раненных при атаке беспилотника на предприятие в поселке Волна Темрюкского района возросло до шести. Четыре человека доставлены в стационар с травмами средней тяжести, остальные двое получают помощь вне больницы.

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