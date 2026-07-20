Стало известно о крупной попытке атаки на Тульскую область Миляев: ПВО уничтожила 13 украинских беспилотников над Тульской областью

В ночь на понедельник, 20 июля, подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 13 украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 13 украинских беспилотников, — написал Миляев.

Опасность атаки беспилотников в Тульской области сохраняется, добавил он. Жителей попросили соблюдать осторожность и сообщать о подозрительных предметах в экстренные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в направлении Московского региона за ночь летели более 400 вражеских беспилотников. По его словам, атака продолжалась с 20:30 вечера до 05:00 утра мск.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.