В Хорватии обнаружили судно, затонувшее в 1937 году

В Хорватии обнаружили судно, затонувшее в 1937 году

В Хорватии обнаружили обломки баржи, затонувшей в 1937 году, сообщили представители муниципалитета Ловас. Находку сделали в районе населенного пункта Опатовац после рекордного снижения уровня воды в Дунае, вызванного аномальной жарой.

Местный житель Хрвое Иваника нашел газетную публикацию 1937 года с описанием этой аварии. В ней говорилось, что баржа Австрийского пароходства №5722, перевозившая груз объемом 50 вагонов угля, затонула недалеко от берега у Опатоваца.

Сейчас, спустя почти 90 лет, из-за рекордного обмеления Дуная обломки судна вновь оказались на поверхности. К сообщению муниципалитета также приложили фотографии, на которых видны фрагменты баржи.

Ранее в западной пустыне Египта археологи наткнулись на руины хорошо уцелевшего города времен Византии. Работы в оазисе Дахла открыли взору исследователей жилые кварталы, датируемые IV веком, внушительную базилику, две сторожевые башни, крепостные стены и дома с парадными залами под арочными кровлями. Помимо построек, обнаружены пекарские печи, утварь для готовки, жернова для помола зерна, а также бронзовые и золотые монеты, отчеканенные при императоре Констанции II.