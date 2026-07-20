Wildberries раскрыл судьбу товаров со склада в Котовске Wildberries вернет в продажу товары со склада в Котовске

Товары со склада в Котовске снова поступят в продажу, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале. По ее словам, возобновление работы логистического комплекса запланировано после завершения проверки его состояния.

23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу, — написала Ким.

Ранее в компании рассказали, что пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries продолжают работать в штатном режиме после атак на объекты компании в Тамбовской и Московской областях. В пресс-службе уточнили, что текущие и новые заказы обрабатываются в обычном режиме, а выдача товаров в пунктах выдачи продолжается без сбоев.

До этого Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников компании после атаки на логистические объекты маркетплейса получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей. Ким уточнила, что Wildberries также прорабатывает объемы финансовой поддержки для продавцов и другие меры помощи.