Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 22:39

Wildberries раскрыл судьбу товаров со склада в Котовске

Wildberries вернет в продажу товары со склада в Котовске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Товары со склада в Котовске снова поступят в продажу, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в Telegram-канале. По ее словам, возобновление работы логистического комплекса запланировано после завершения проверки его состояния.

23 июля, после завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу, — написала Ким.

Ранее в компании рассказали, что пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries продолжают работать в штатном режиме после атак на объекты компании в Тамбовской и Московской областях. В пресс-службе уточнили, что текущие и новые заказы обрабатываются в обычном режиме, а выдача товаров в пунктах выдачи продолжается без сбоев.

До этого Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников компании после атаки на логистические объекты маркетплейса получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей. Ким уточнила, что Wildberries также прорабатывает объемы финансовой поддержки для продавцов и другие меры помощи.

Регионы
Тамбовская область
Татьяна Ким
Wildberries
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Духовные практики, скандал на Олимпиаде: как живет Татьяна Лебедева
В Подмосковье пресекли попытку поджога колонки на АЗС
Памфилова предупредила о новых угрозах для выборов в 2026 году
Украинцев призвали задуматься о переезде до наступления зимы
Раскрыта обстановка в офисе Зеленского после отставки Федорова
Назван основной претендент на пост главкома ВСУ
Захарова уличила МИД Италии во лжи
Wildberries скоро объявит решение по выплатам за поврежденные товары
Раскрыто число погибших и пострадавших при атаках на Белгородскую область
Экс-мэр Каспийска оказался фигурантом дела о крупной взятке
Wildberries объявил о первых выплатах пострадавшим
Wildberries раскрыл судьбу товаров со склада в Котовске
Главком ВСУ объяснил провал реформы военкоматов
В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС
Смертельная авария с туристическим автобусом произошла под Иркутском
Американский военный пытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке
Суд вынес приговор главе разорившегося банка «Агросоюз»
ВС РФ «Геранями» уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ
Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ
Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.