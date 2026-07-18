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18 июля 2026 в 16:22

Ким заявила, что семьи погибших работников WB получат 2 млн рублей

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Семьи погибших работников Wildberries получат от компании 2 млн рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии выплатят по 1 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале основатель маркетплейса Татьяна Ким. В настоящее время Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки после атаки ВСУ.

Как я говорила, компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании 2 млн рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии — 1 млн рублей, — написала она.

Ранее сообщалось, что многие работники Wildberries спасались от атаки ВСУ на склад в соседнем лесу. Налет начался в ночь на субботу, 18 июля, а незадолго до этого над территорией кружил, предположительно, разведывательный беспилотник.

До этого стало известно, что Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных беспилотниками логистических объектах в Тамбовской и Московской областях. Ким уточнила, что запланированные поставки можно перенаправить на другие склады маркетплейса.

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