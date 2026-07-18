Ким рассказала о судьбе товаров после атаки БПЛА на склады Wildberries Глава RWB Ким: Wildberries приостановил продажу товаров с атакованных складов

Wildberries временно снял с продажи товары, которые находились на атакованных беспилотниками логистических объектах в Тамбовской и Московской областях, сообщила в Telegram-канале гендиректор компании Татьяна Ким. В компании уточнили, что информация о дальнейшей судьбе этих товаров будет предоставлена позднее. Также Ким добавила, что запланированные поставки можно перенаправить на другие склады маркетплейса.

Товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Вернемся с информацией о них в ближайшее время, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания RWB окажет необходимую поддержку пострадавшим после атак на склады в Московской и Тамбовской областях. В компании уточнили, что с обоих объектов была проведена оперативная эвакуация. Также RWB выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.

Между тем в результате атаки беспилотников на склад Wildberries в Тамбовской области госпитализировали 22 человека. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.