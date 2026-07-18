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18 июля 2026 в 13:02

Раскрыто, где прятались сотрудники атакованного WB под Тамбовом

«РГ»: работники Wildberries спаслись от атаки дронов в лесу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Многие работники Wildberries спаслись от атаки на склад в Котовске Тамбовской области, укрывшись в соседнем лесу, сообщает «Российская газета» со ссылкой на очевидцев. Налет начался около двух часов ночи, а незадолго до этого над территорией кружил предположительно разведывательный беспилотник.

Поздно вечером слышала, как пролетел один дрон, возможно, это был разведчик. А ночью раздались взрывы, — рассказала местная жительница.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что жертвами удара беспилотников по складу Wildberries стали семеро сотрудников. По словам главы региона, раненые получают медицинскую помощь, семьям погибших окажут всю необходимую поддержку.

Также он заявил, что дроны, атаковавшие логистический центр Wildberries, несли заряды, начиненные поражающими элементами. По словам главы региона, это был спланированный теракт. Средства ПВО оперативно сработали и сбили 28 беспилотников на подступах к объекту.

Кроме того, генеральный директор Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания временно приостановила продажу товаров с логистических объектов в Тамбовской и Московской областях, подвергшихся атаке беспилотников. Детали о дальнейшей судьбе грузов будут обнародованы позже.

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