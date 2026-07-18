Власти обнародовали детали атаки БПЛА на склад Wildberries Первышов: ударившие по Котовску дроны были снаряжены поражающими элементами

Атаковавшие логистический центр Wildberries в Котовске БПЛА были снаряжены поражающими элементами, заявил глава Тамбовской области Евгений Первышов в МАКСе. Он квалифицировал произошедшее как спланированный теракт.

Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв, — заявил руководитель.

Система ПВО своевременно отреагировала на угрозу, уничтожив 28 беспилотных летательных аппаратов на подлете к цели. Это позволило избежать еще более масштабных последствий, отметил губернатор.

В результате удара погибли семь сотрудников ночной смены, находившихся на объекте. Пострадали 25 человек, из которых 23 потребовалась госпитализация. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом, а состояние еще 16 оценивается как средней тяжести.

Ранее в Минздраве России сообщили, что 22 пострадавших при атаке БПЛА на склад маркетплейса Wildberries в Тамбовской области госпитализированы. В ведомстве уточнили, что состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Также министерство добавило, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.