В Wildberries рассказали о работе ПВЗ после атак на объекты компании

В Wildberries рассказали о работе ПВЗ после атак на объекты компании Wildberries восстановил работу после атак на объекты компании

Сервисы, пункты выдачи заказов и логистические объекты Wildberries работают в обычном режиме после атак на объекты компании в Тамбовской и Московской областях, сообщили в Telegram-канале пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). В компании уточнили, что текущие и новые заказы обрабатываются корректно, а выдача товаров в пунктах выдачи продолжается без сбоев. В РВБ добавили, что оперативно скорректировали бизнес-процессы и перенастроили логистические цепочки для обеспечения стабильной работы.

Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают штатно, текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в наших ПВЗ, — отмечается в сообщении.

Ранее основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила, что семьи погибших сотрудников компании после атаки на логистические объекты маркетплейса получат выплаты в размере 2 млн рублей. По ее словам, пострадавшим работникам, которые находятся в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 млн рублей. Ким уточнила, что Wildberries также прорабатывает объемы финансовой поддержки для продавцов и другие меры помощи.