В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС

В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС

В Ленобласти произошел второй за день поджог автозаправочной станции, передает 78.ru. На этот раз пожар возник на мини-АЗС самообслуживания в СНТ «Колос» в Заневском городском поселении.

Возгорание началось около 18:30. Место происшествия находится примерно в 10 километрах от первой заправки, где ранее уже тушили пожар. Предварительно, подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции. Правоохранительные органы выясняют, связаны ли между собой оба инцидента.

Ранее подросток попытался поджечь автозаправочную станцию в поселке Бугры Ленинградской области. Юноша метнул бутылку с зажигательной смесью на территорию АЗС и затем убежал. На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника. Предположительно, несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.

До этого пресс-служба СК РФ проинформировала, что в Екатеринбурге 17-летнему жителю Свердловской области предъявлено обвинение в совершении диверсии на ж/д объекте. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу. Как установило следствие, в начале июля фигурант вступил в контакт с неизвестным через интернет и согласился на преступление.