Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 22:24

В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Ленобласти произошел второй за день поджог автозаправочной станции, передает 78.ru. На этот раз пожар возник на мини-АЗС самообслуживания в СНТ «Колос» в Заневском городском поселении.

Возгорание началось около 18:30. Место происшествия находится примерно в 10 километрах от первой заправки, где ранее уже тушили пожар. Предварительно, подозреваемому удалось скрыться. В настоящее время его разыскивают сотрудники полиции. Правоохранительные органы выясняют, связаны ли между собой оба инцидента.

Ранее подросток попытался поджечь автозаправочную станцию в поселке Бугры Ленинградской области. Юноша метнул бутылку с зажигательной смесью на территорию АЗС и затем убежал. На данный момент полицейские разыскивают злоумышленника. Предположительно, несовершеннолетний мог действовать под влиянием мошенников.

До этого пресс-служба СК РФ проинформировала, что в Екатеринбурге 17-летнему жителю Свердловской области предъявлено обвинение в совершении диверсии на ж/д объекте. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу. Как установило следствие, в начале июля фигурант вступил в контакт с неизвестным через интернет и согласился на преступление.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Духовные практики, скандал на Олимпиаде: как живет Татьяна Лебедева
В Подмосковье пресекли попытку поджога колонки на АЗС
Памфилова предупредила о новых угрозах для выборов в 2026 году
Украинцев призвали задуматься о переезде до наступления зимы
Раскрыта обстановка в офисе Зеленского после отставки Федорова
Назван основной претендент на пост главкома ВСУ
Захарова уличила МИД Италии во лжи
Wildberries скоро объявит решение по выплатам за поврежденные товары
Раскрыто число погибших и пострадавших при атаках на Белгородскую область
Экс-мэр Каспийска оказался фигурантом дела о крупной взятке
Wildberries объявил о первых выплатах пострадавшим
Wildberries раскрыл судьбу товаров со склада в Котовске
Главком ВСУ объяснил провал реформы военкоматов
В Ленобласти произошел второй за день поджог АЗС
Смертельная авария с туристическим автобусом произошла под Иркутском
Американский военный пытался поджечь правительственное здание в Нью-Йорке
Суд вынес приговор главе разорившегося банка «Агросоюз»
ВС РФ «Геранями» уничтожили стоянку с грузовиками ВСУ
Минфин сделал заявление по аукционам ОФЗ
Стало известно, могут ли арестовать Нетаньяху в США
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.