Подростка арестовали после поджога на ж/д по заданию из соцсетей

В Екатеринбурге предъявлено обвинение 17-летнему жителю Свердловской области по делу о диверсии на железной дороге, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Суд заключил несовершеннолетнего под стражу.
По версии следствия, в начале июля фигурант вступил в переписку со злоумышленником в соцсетях и согласился совершить диверсию. Он поджег два релейных шкафа и другое имущество Свердловской железной дороги в черте Екатеринбурга, после чего скрылся, но был оперативно задержан.
В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные участники преступления. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Ростовской области двое граждан были приговорены к 16 и 18 годам за госизмену и диверсию. Они подожгли транспортный объект в интересах иностранного государства и получили вознаграждение. Один проведет первые два года в тюрьме, другой — три, затем оба — в колонии строгого режима.
До этого в Свердловской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в диверсии на железной дороге. Он получил через мессенджер предложение поджечь оборудование для безопасности поездов за вознаграждение от украинских спецслужб.