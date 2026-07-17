Подростка арестовали после поджога на ж/д по заданию из соцсетей

Подростка арестовали после поджога на ж/д по заданию из соцсетей В Екатеринбурге 17-летнего подростка обвиняют в диверсии на железной дороге

В Екатеринбурге предъявлено обвинение 17-летнему жителю Свердловской области по делу о диверсии на железной дороге, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Суд заключил несовершеннолетнего под стражу.

По версии следствия, в начале июля фигурант вступил в переписку со злоумышленником в соцсетях и согласился совершить диверсию. Он поджег два релейных шкафа и другое имущество Свердловской железной дороги в черте Екатеринбурга, после чего скрылся, но был оперативно задержан.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные участники преступления. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Ростовской области двое граждан были приговорены к 16 и 18 годам за госизмену и диверсию. Они подожгли транспортный объект в интересах иностранного государства и получили вознаграждение. Один проведет первые два года в тюрьме, другой — три, затем оба — в колонии строгого режима.

До этого в Свердловской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в диверсии на железной дороге. Он получил через мессенджер предложение поджечь оборудование для безопасности поездов за вознаграждение от украинских спецслужб.