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17 июля 2026 в 13:17

Подростка арестовали после поджога на ж/д по заданию из соцсетей

В Екатеринбурге 17-летнего подростка обвиняют в диверсии на железной дороге

Фото: СК РФ
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В Екатеринбурге предъявлено обвинение 17-летнему жителю Свердловской области по делу о диверсии на железной дороге, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Суд заключил несовершеннолетнего под стражу.

По версии следствия, в начале июля фигурант вступил в переписку со злоумышленником в соцсетях и согласился совершить диверсию. Он поджег два релейных шкафа и другое имущество Свердловской железной дороги в черте Екатеринбурга, после чего скрылся, но был оперативно задержан.

В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные участники преступления. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Ростовской области двое граждан были приговорены к 16 и 18 годам за госизмену и диверсию. Они подожгли транспортный объект в интересах иностранного государства и получили вознаграждение. Один проведет первые два года в тюрьме, другой — три, затем оба — в колонии строгого режима.

До этого в Свердловской области задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в диверсии на железной дороге. Он получил через мессенджер предложение поджечь оборудование для безопасности поездов за вознаграждение от украинских спецслужб.

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