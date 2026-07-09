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09 июля 2026 в 10:24

В Свердловской области задержали 15-летнего диверсанта

В Свердловской области задержали работавшего на Украину 15-летнего школьника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Свердловской области задержали подростка по подозрению в диверсии на железной дороге, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. По данным ведомства, 15-летний мальчик в конце июня 2026 года за деньги согласился поджечь оборудование, обеспечивающее безопасность движения поездов. Фигурант действовал по указке украинских спецслужб, которые курировали его через мессенджер.

Следствием установлено, что в конце июня 2026 года с обвиняемым связался через мессенджер Telegram злоумышленник, действующий в интересах Украины, и за обещанное денежное вознаграждение склонил несовершеннолетнего к совершению преступления. Фигурант, находясь на перегоне станций Подволошная — Первоуральск Свердловской железной дороги, расположенного в городе Первоуральске, совершил поджог железнодорожного оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов, — указано в сообщении.

Ранее полицейские и сотрудники ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка в Ленинградской области. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщил, что подросток действовал по указанию неустановленного куратора.

До этого суд приговорил гражданина РФ Валерия Слюсаря к 18 годам и шести месяцам лишения свободы за пособничество в подрыве автомобиля военнослужащего в Миллерово Ростовской области. Мужчина в день преступления прибыл на парковку в сопровождении третьих лиц, которые установили взрывное устройство. Слюсарь в этот момент прикрывал подельников.

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Свердловская область
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