Петербургский подросток попался на поджоге релейного шкафа Подростка задержали за поджог релейного шкафа в Ленобласти

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали 14-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне между станциями Мельничный Ручей и Ржевка в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Подросток действовал по указанию неустановленного куратора.

Установлено, что юноша причастен к поджогу релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Мельничный Ручей — Ржевка Всеволожского района Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Для поджога молодой человек использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, которые купил в строительном магазине. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). В качестве меры пресечения молодому человеку избрали запрет определенных действий.

Ранее суд приговорил гражданина РФ Валерия Слюсаря к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы за пособничество в подрыве автомобиля военнослужащего в Миллерово Ростовской области. Мужчина в день преступления прибыл на парковку в сопровождении третьих лиц, которые установили взрывное устройство. Слюсарь в этот момент прикрывал подельников.