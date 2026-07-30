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30 июля 2026 в 17:04

Собянин рассказал об обновлении крупнейшей детской больницы России

Собянин: Морозовскую детскую больницу начали обновлять в Москве

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»
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Морозовская детская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар России, принимая пациентов из всех 89 регионов страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. В медицинском учреждении началось обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В центре проведут ремонт кровли, заменят окна и двери, а также обновят инженерные системы.

Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов, — подчеркнул мэр.

При этом специалисты планируют сохранить исторический облик здания — восстановить кирпичную кладку и декоративные элементы фасада. Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад, выполненный в едином стиле с главным зданием больницы. Внутри заменят коммуникации и установят современные лифты. По словам Собянина, обновление позволит создать более комфортные условия для пациентов и повысить качество медицинской помощи.

Также отмечается, что за последние четыре года в рамках Народной программы «Единой России» в России открыли 20 новых детских больниц и корпусов. До 2030 года планируется модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 специализированных стационаров.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что в районе Царицыно на юге города возводят новый жилой дом по программе реновации. Новостройку строят по адресу: улица Бехтерева, земельный участок 3/5.

Москва
Сергей Собянин
больницы
модернизация
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