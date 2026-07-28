В Москве после реставрации открыли уникальный шатровый храм Собянин сообщил об открытии церкви Вознесения в Коломенском

В Москве после двух с половиной лет восстановительных работ открыли церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике «Коломенское», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Здание 1532 года постройки считается одним из первых каменных шатровых храмов на Руси и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Реставрация шла два с половиной года. Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра, сохранив исторический облик уникального памятника, — отметил Собянин.

После обновления историческое здание будет совмещать функции действующего храма и музейного пространства. Богослужения здесь станут проводить в дни крупных православных праздников.

Для туристов открыт доступ как в основное помещение, так и в подклет. На нижнем этаже круглогодично работает экспозиция, посвященная истории обретения Державной иконы Божией Матери. В теплое время года в храме также действует выставка об истории иконостасов и празднике Вознесения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в стране возводится беспрецедентное количество православных святынь. По его словам, такой масштабный темп строительства обусловлен силой веры, а не материальным достатком.