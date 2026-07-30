Адвокат ответил, смогут ли более 100 детей Дурова получить наследство

Более 100 детей предпринимателя Павла Дурова лишатся наследства после внесения Росфинмониторингом его имени в список террористов и экстремистов, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, российские активы основателя мессенджера Telegram могут быть изъяты.

Что касается детей [Дурова], зачатых с помощью донорской спермы: в принципе, по международному законодательству без завещания они не имеют права на наследство. Дело в том, что подписывается специальный перечень бумаг, подтверждающих, что они не являются детьми конкретного человека, а являются именно продуктом ЭКО. Если размышлять о том, что произойдет с имуществом Дурова, то оно может быть просто конфисковано еще при его жизни, так что дети до наследства могут и не добраться. Особенно это касается российских активов после признания террористом или экстремистом и наложения на них ареста, — пояснил Бенхин.

Он подчеркнул, что все операции с международными активами осуществляются исключительно в соответствии с законодательством страны их местонахождения. Дуров, по словам адвоката, известен тем, что не регистрирует на свое имя никаких объектов: у него нет жилья и автомобиля, оформленных на него.

Насколько я знаю, у Дурова выстроена очень сложная схема трастов и международных фирм без явного владельца, на которые записаны активы, а он ими просто пользуется. То есть он либо арендует имущество сам у себя, либо снимает на деньги фирмы у третьих лиц. Например, если мы говорим о жилье, яхтах или самолетах, это все либо арендованное, либо записанное на юридические лица, которые напрямую нельзя приравнять к его личным активам. Соответственно, дети это наследовать не будут, — заключил Бенхин.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Дуров доигрался с невыполнением требований российских властей, поэтому Росфинмониторинг включил предпринимателя в список террористов и экстремистов. По его словам, претензии к мессенджеру были связаны не с платформой в целом, а с отдельными каналами, которые использовались в незаконных целях.