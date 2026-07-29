Адвокат напомнил, какие работники вправе отказаться от командировки

Родители несовершеннолетних инвалидов, работники, ухаживающие за больным членом семьи, одинокие отцы и матери, воспитывающие детей до 14 лет, могут отказаться от командировки, заявил в беседе с RT адвокат Игорь Баранов. Аналогичное право есть и у женщин с ребенком до трех лет. Кроме того, полностью запрещено направлять в рабочие поездки беременных.

Прежде всего существуют категории работников, которых нельзя направить в командировку без их письменного согласия. К ним относятся, в частности, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие родители, воспитывающие детей до 14 лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также лица, осуществляющие уход за больным членом семьи (при наличии соответствующего медицинского заключения), — напомнил Баранов.

Работник вправе отказаться от командировки, если работодатель нарушил законодательный порядок ее оформления, например, не издал соответствующее распоряжение или не гарантировал сохранение места работы, среднего заработка и полное возмещение расходов. Однако при отсутствии льготного статуса у сотрудника, надлежащем оформлении поездки и ее прямой связи с трудовой функцией необоснованный отказ расценивается как нарушение дисциплины. В таком случае работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, предупредил Баранов.

Ранее юрист Михаил Меркулов заявил, что инвалиды, а также некоторые другие категории работников имеют право уходить с работы раньше без потери зарплаты. Он уточнил, что такие нормы закреплены в Трудовом кодексе РФ.