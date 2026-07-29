Адвокат объяснил, наступит ли ответственность за угрозы в мессенджерах Адвокат Гридин: за угрозы в соцсетях может наступить уголовная ответственность

За угрозы в соцсетях предусмотрена уголовная ответственность, рассказал Lenta.ru адвокат Алексей Гридин. Он отметил, что суды начали чаще привлекать к ответственности за угрозы в Сети.

Фраза «я тебе голову оторву» в чате уже давно перестала быть просто частью эмоциональной перепалки. Российские суды все чаще рассматривают скриншоты переписок, голосовые и видеосообщения в различных мессенджерах как полноценные доказательства по уголовным делам, в том числе по статьям об угрозах. Их заверяют у нотариуса, при необходимости истребуют у сервиса, сопоставляют с биллингом (местонахождением) и экспертными заключениями, — рассказал Гридин.

Адвокат подчеркнул, что границу между обычной перепалкой и уголовно наказуемым деянием проводят там, где появляется конкретное обещание расправы, используются реальные личные данные либо выдвигаются требования под давлением страха. Он посоветовал относиться к любому сообщению в чате так, будто его завтра будут изучать следователь, прокурор или судья.

Ранее адвокат Станислав Вершинин рассказал, что отказ от подписания протокола не освободит от уголовной ответственности. По его словам, следствие в таком случае может привлечь понятых.