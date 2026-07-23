Адвокат развеял опасный миф об уголовном процессе

Отказ от подписания протокола не освободит от уголовной ответственности, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, следствие в таком случае может привлечь понятых.

Многие искренне верят, что отказ от подписи в протоколах — это «волшебная кнопка», которая блокирует работу следствия. Это опасное заблуждение. Уголовное дело возбуждается на основании достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а не на вашем согласии с ними. Если вы отказываетесь подписывать протокол допроса, очной ставки или осмотра, следствие просто привлечет понятых. В документе будет сделана отметка: «От подписи отказался». Процессуально это никак не остановит ход дела, зато лишит вас возможности сразу же внести свои замечания или возражения в протокол, — предупредил Вершинин.

Он подчеркнул, что куда более рискованно давать показания без адвоката, чем не подписывать документы. По словам правозащитника, не осознавая юридических последствий своих высказываний, можно нанести себе гораздо больший ущерб.

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