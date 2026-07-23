Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 09:05

Адвокат развеял опасный миф об уголовном процессе

Адвокат Вершинин: отказ подписывать протокол не спасет от уголовного дела

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ от подписания протокола не освободит от уголовной ответственности, заявил NEWS.ru адвокат Станислав Вершинин. По его словам, следствие в таком случае может привлечь понятых.

Многие искренне верят, что отказ от подписи в протоколах — это «волшебная кнопка», которая блокирует работу следствия. Это опасное заблуждение. Уголовное дело возбуждается на основании достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а не на вашем согласии с ними. Если вы отказываетесь подписывать протокол допроса, очной ставки или осмотра, следствие просто привлечет понятых. В документе будет сделана отметка: «От подписи отказался». Процессуально это никак не остановит ход дела, зато лишит вас возможности сразу же внести свои замечания или возражения в протокол, — предупредил Вершинин.

Он подчеркнул, что куда более рискованно давать показания без адвоката, чем не подписывать документы. По словам правозащитника, не осознавая юридических последствий своих высказываний, можно нанести себе гораздо больший ущерб.

Ранее адвокат Даниил Лунев заявил, что в России жертвами черных риелторов часто становятся одинокие женщины. По его словам, злоумышленники притворяются влюбленными, чтобы завладеть недвижимостью своих жертв.

Общество
адвокаты
советы
преступления
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 23 июля: последние новости, заруба в Купянске
Астрономы нашли первый луноподобный объект за пределами Солнечной системы
Юрист назвал условие выплаты Wildberries компенсации продавцам
США официально заключили ядерную сделку с ближневосточной страной
Звезда «Сватов» Добронравов дал ценный совет абитуриентам творческих вузов
Мужчину осудили за госизмену после перевода денег на нужды ВСУ
Добронравов рассказал, как сериал «Сваты» спас ребенка от тяжелой болезни
В Госдуме объяснили, как изменятся правила целевого обучения
Россиянка закидала коктейлями Молотова павильон с мороженым
Россиянин полвека жил с почками в форме подковы
Психотерапевт назвала неожиданные последствия «одиночества в толпе»
Женщина получила смертельные ожоги при приготовлении зефира
Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки
Вооруженные люди на пикапе и мотоциклах устроили бойню на КПП
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Подмосковье
«Большие проблемы»: политолог об отказе США выделить $400 млн Украине
Водителей начали предупреждать о появлении БПЛА на дорогах
Раскрыты подробности жестокого удара ВСУ по городскому рынку
Семилетнего ребенка придавило воротами
Дебошир устроил «водное шоу» на борту самолета
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.