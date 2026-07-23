Захарова иронично отреагировала на назначение нового главы МИД Британии Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Милибэндов к Милибэндам

Престолонаследие в Великобритании осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Милибэндов к Милибэндам, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала назначение на пост главы британского МИД Эда Милибэнда, чей брат Дэвид Милибэнд был министром иностранных дел с 2007 по 2010 год, передает РИА Новости.

Престолонаследие в Британии осуществляется теперь не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Милибэндов к Милибэндам, — отметила Захарова.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм продолжит антироссийскую политику своих предшественников. По его мнению, глава британского правительства останется верен «партии войны».

До этого юрист-международник Николай Топорнин пояснял, что новый премьер-министр вряд ли изменит антироссийский курс Лондона. По его словам, внешняя политика королевства будет определяться не только главой кабмина, но и руководителем МИД.