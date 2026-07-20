Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 19:40

Раскрыто, изменит ли Бернэм политику Британии в отношении России

Юрист Топорнин: политика Британии в отношении России не изменится при Бернэме

Энди Бернэм Энди Бернэм Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Приход Энди Бернэма на должность премьер-министра Великобритании вряд ли приведет к серьезным переменам в курсе Лондона по отношению к Москве и Киеву, заявил директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин в беседе с ИС «Вести». Эксперт отметил, что внешнеполитический вектор Соединенного Королевства будет определяться не только фигурой премьера, но и назначением на пост главы МИД.

Мне кажется, что никаких вот таких стратегических изменений не произойдет, потому что в общем-то Бернэм — у него было не очень много выступлений на международную тематику, но в принципе он сказал такую простую вещь, что все те договоренности, которые были достигнуты предыдущим кабинетом, все они будут выполняться, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев высказал предположение, что новый британский премьер покинет свой пост достаточно скоро и не сумеет реализовать существенные преобразования. По оценке эксперта, кадровая ротация в правительстве не повлияет на внешнеполитическую линию Лондона, в частности, в вопросах поддержки Украины.

Кроме того, стало известно, что Бернэм уже на текущей неделе представит 10-летнюю программу обновления государства. Как заявил политик, Соединенное Королевство сейчас движется по ошибочному пути, и его первостепенная задача — развернуть этот курс.

Европа
Великобритания
Россия
Энди Бернэм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных фитнес-блогеров СНГ
Одна из лучших российских фигуристок покинула группу Тутберидзе
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автомойку
Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте
Пассажиры автобуса застряли под Воронежем из-за технической неисправности
Текстиль и времена года: как менять атмосферу дома без больших расходов
Суд вынес приговор бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области
Известная ростовская байкерша разбилась на «Харлее»
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в элитном московском ЖК
Депутат объяснил, почему курсы по оружию должны быть доступны для всех
Стали известны новые детали о погибшем при восхождении на Эльбрус мальчике
Сенегальский кандидат на пост генсека ООН услышал требования России
Митрошина оспорила условный срок по делу об отмывании средств
Адские тучи БПЛА атаковали Домодедово, Трамп унизил Лондон: что дальше
Треть британцев считают Бернэма ужасным премьером
Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду
Стало известно, с какого возраста можно заниматься альпинизмом в России
Под Тюменью обнаружили горы мертвых коров
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.