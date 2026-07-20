Раскрыто, изменит ли Бернэм политику Британии в отношении России Юрист Топорнин: политика Британии в отношении России не изменится при Бернэме

Приход Энди Бернэма на должность премьер-министра Великобритании вряд ли приведет к серьезным переменам в курсе Лондона по отношению к Москве и Киеву, заявил директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин в беседе с ИС «Вести». Эксперт отметил, что внешнеполитический вектор Соединенного Королевства будет определяться не только фигурой премьера, но и назначением на пост главы МИД.

Мне кажется, что никаких вот таких стратегических изменений не произойдет, потому что в общем-то Бернэм — у него было не очень много выступлений на международную тематику, но в принципе он сказал такую простую вещь, что все те договоренности, которые были достигнуты предыдущим кабинетом, все они будут выполняться, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев высказал предположение, что новый британский премьер покинет свой пост достаточно скоро и не сумеет реализовать существенные преобразования. По оценке эксперта, кадровая ротация в правительстве не повлияет на внешнеполитическую линию Лондона, в частности, в вопросах поддержки Украины.

Кроме того, стало известно, что Бернэм уже на текущей неделе представит 10-летнюю программу обновления государства. Как заявил политик, Соединенное Королевство сейчас движется по ошибочному пути, и его первостепенная задача — развернуть этот курс.