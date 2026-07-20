В Британии рассказали, что сделает новый премьер на этой неделе

В Британии рассказали, что сделает новый премьер на этой неделе Times: Бернэм на этой неделе объявит о десятилетнем плане развития Британии

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм на этой неделе объявит о десятилетнем плане развития страны, сообщает газета Times. Он сменил на руководящем посту Кира Стармера сегодня, 20 июля.

Премьер уточнил, что не собирается находиться на этой должности в течение десятилетнего срока. По его словам, сейчас страна находится на неверной траектории и для него важно это изменить. Помимо этого, политик рассказал о неправильном управлении со стороны властей Великобритании экономикой и государственным бюджетом.

Мы должны лучше работать. Нам нужно отойти от того, что было. Управление страной — это серьезно. Нельзя поддаваться мимолетным эмоциям, порывам, проходящим событиям и влиянию социальных сетей. Вы должны отойти от этого, проявить благоразумие и задаться общей целью, — сказал Бернэм.

Ранее сообщалось, что Стармер после отставки рассматривает возможность баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Известно, что политик намерен представить свою кандидатуру на выборах в 2028 году.