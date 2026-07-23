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23 июля 2026 в 08:33

«Создание цифровой экосистемы»: в «Госуслуги» добавят функции соцсетей

Вице-премьер России Григоренко: «Госуслуги» могут стать цифровой экосистемой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правительство России рассматривает предложения по усовершенствованию портала «Госуслуги», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, которые передают «Известия», одна из инициатив — сделать портал универсальной цифровой экосистемой для общения, повседневных сервисов и получения государственных услуг.

Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей — создание универсальной цифровой экосистемы для граждан, — отметил он.

По данным источников, рассматривается возможность запуска на «Госуслугах» собственной социальной сети с живой лентой и возможностью создавать тематические сообщества. Помимо всего прочего, обсуждается создание семейных сервисов, в том числе доверенных чатов для близких.

Ранее сообщалось, что в России более 93% всех мер социальной поддержки для военнослужащих и их семей теперь можно оформить через МФЦ или портал «Госуслуги». Сейчас многофункциональные центры предоставляют почти пять тысяч различных услуг для военных, а единый госпортал — более пяти тысяч.

Общество
Россия
Дмитрий Григоренко
Госуслуги
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