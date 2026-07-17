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17 июля 2026 в 11:58

«Надо будет докручивать»: в правительстве взялись за «Почту России»

Григоренко: правительство сформирует второй пакет помощи для «Почты России»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правительство России планирует сформировать второй пакет мер поддержки для «Почты России», заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко во время заседания в Совете Федерации. По его словам, они запланированы на осень или весну следующего года.

Мы понимаем, что какие-то меры надо будет докручивать, доделывать, поэтому мы уже в голове держим следующий пакет мер. Скорее всего, это будет осень-весна следующего года. И если что-то нужно подправить или какие-то дополнительные идеи реализовать, мы готовы к этому обсуждению, — сообщил Григоренко.

Первый законопроект о модернизации оператора предусматривает расширение списка услуг компании, включая цифровые сервисы, а также введение более гибкого графика работы отделений. Кроме того, документ предполагает создание электронной платформы для отправки юридически значимых писем, передачу почтовым отделениям функций по оказанию госуслуг и возможность оплаты коммунальных платежей без комиссии.

Ранее генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил, что кризис, в котором оказалась компания несколько лет назад, в целом преодолен. По его словам, оператор три года работает с операционной прибылью. Кроме того, рекордно повысились показатели по производительности труд.

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