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01 августа 2026 в 02:50

Россия приняла решение по ОЭСР

Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет ОЭСР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия отказалась от уплаты ежегодного членского взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году, следует из распоряжения правительства. Освободившиеся средства решено направить на реабилитацию территорий в Таджикистане.

Сумма взноса составляла 61 313,4 тыс. рублей. Инициатором выступила госкорпорация «Росатом» при поддержке Минфина, МИД и Минэкономразвития. Вместо выплаты эти деньги пойдут на восстановление земель, пострадавших от уранодобычи в Таджикистане.

Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году. Однако в 2022 году ее членство было приостановлено после решения ОЭСР.

Ранее ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 0,8 млн баррелей в сутки. Это следует из июльского отчета на сайте организации. Ожидается, что общий показатель достигнет 105,94 млн б/с, тогда как месяцем ранее предполагался объем 106,13 млн б/с с приростом на 0,97 млн б/с. В 2027 году организация, напротив, повысила ожидания: мировой спрос вырастет на 1,9 млн б/с в годовом исчислении. При этом в странах ОЭСР прирост составит около 0,3 млн б/с, а за их пределами — примерно 1,7 млн б/с.

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