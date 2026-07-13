В ОПЕК пришли к неутешительным выводам по поводу нефти ОПЕК решила ухудшить прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 0,8 млн баррелей в сутки, следует из июльского отчета на сайте организации. Ожидается, что общий показатель достигнет 105,94 млн б/с, тогда как месяцем ранее предполагался объем в 106,13 млн б/с с приростом на 0,97 млн б/с.

Прогнозируется, что мировой спрос на нефть вырастет на 0,8 млн баррелей в сутки в 2026 году в годовом исчислении после небольшого пересмотра в сторону понижения по сравнению с оценкой прошлого месяца, — сказано в сообщении.

Прогноз по росту добычи жидких углеводородов странами вне ОПЕК+ остался неизменным и составляет 0,6 млн б/с как на 2026, так и на 2027 год. В следующем году основными драйверами станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а через год к ним присоединится Катар.

В 2027 году организация, напротив, повысила ожидания: мировой спрос вырастет на 1,9 млн б/с в годовом исчислении. При этом в странах ОЭСР прирост составит около 0,3 млн б/с, а за их пределами — примерно 1,7 млн б/с. Для сравнения, в 2026 году рост в государствах ОЭСР ожидается на уровне 40 тыс. б/с, а в остальных — на 0,74 млн б/с.

Ранее сообщалось, что Ирак рассматривал возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти. Багдад допускал такой шаг, если не сможет добиться увеличения своей квоты на добычу нефти в организации. Страна столкнулась с глубоким финансовым кризисом, который развивался на фоне конфликта на Ближнем Востоке.