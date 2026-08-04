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04 августа 2026 в 05:43

В Братске 11 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего пострадали 11 человек, сообщили в МВД. Авария произошла на территории Братска.

Обстоятельства ДТП, а также информация о состоянии пострадавших уточняются. Другие детали происшествия в МВД пока не привели.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в селе Успеновка Ставропольского края при столкновении двух автомобилей травмы получили водитель и трое детей. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Также в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Пострадали четыре человека, в том числе две 12-летние девочки.

В то же время восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет.

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