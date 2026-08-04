В Британии произошла крупнейшая утечка данных силовиков

Хакеры взломали базу данных британской полиции и опубликовали в даркнете сведения о 114 тыс. сотрудников силовых структур и ведомств, передает The Times. В Сеть попали имена, контактные данные и информация об их местоположении.

Один из сотрудников полиции сообщил газете, что ранее расследовал дела против организованной преступности и добивался осуждения влиятельных фигурантов. Утечка конфиденциальной информации вызывает серьезное беспокойство и создает угрозу безопасности сотрудников, подчеркнул он.

По данным издания, злоумышленники также получили доступ к данным сотрудников Минобороны, МВД, Национального агентства по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службы. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка, а расследование инцидента ведет Северо-Восточное региональное отделение по борьбе с организованной преступностью, отметили в источнике.

Ранее хакеры заявили о взломе государственной налоговой системы Украины, из которой удалось получить данные об имуществе чиновников и силовиков. Так, на балансе Львовского горсовета и налоговой службы числятся BMW, Audi, Mercedes и Bentley. У директора департамента львовской налоговой службы и вовсе нашли жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров.