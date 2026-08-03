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03 августа 2026 в 11:30

Пастила из сливы — нежная вкуснятина цвета бургунди: сладкая, с кислинкой, и ни грамма консервантов

Фото: D-NEWS.ru
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Беру спелые сливы — и готовлю домашнюю пастилу без сахара, которая по вкусу напоминает натуральный мармелад, но полезнее и ароматнее любых магазинных сладостей. Это не просто десерт, а настоящий фруктовый концентрат: сливы дают природную сладость, лёгкую кислинку и яркий цвет. Пастила получается упругой, эластичной, с гладкой глянцевой поверхностью и нежной, чуть тягучей текстурой. Она тает во рту, оставляя фруктовое послевкусие и ощущение лета. Готовится проще простого: сливы запекаются, превращаются в пюре, сушатся в духовке или на воздухе. Идеальный полезный перекус для детей и взрослых — и исчезает быстрее, чем я её нарезаю.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг слив (лучше тёмных, сладких), по желанию сахар или мёд (если сливы кислые). Сливы вымойте, удалите косточки и разрежьте на половинки. Запеките их в духовке при 180°C 15–20 минут до мягкости, затем пробейте блендером в однородное пюре. Если хотите слаще, добавьте сахар по вкусу и размешайте. Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом, разровняйте тонким слоем (3–5 мм). Сушите в духовке при 50–70°C с приоткрытой дверцей 4–6 часов или на солнце 1–2 дня до эластичности. Готовую пастилу нарежьте полосками, сверните рулетами и храните в сухом месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту пастилу для своих детей. Даже те, кто не любит сливы, уплетали её с удовольствием. Кстати, вместо запекания можно просто уварить сливы с сахаром до густоты — получится иначе, но тоже вкусно. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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