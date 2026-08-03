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03 августа 2026 в 12:00

Забыла о шарлотке — жарю яблочные кольца в кляре за 10 минут: хрустящие, с сахарной пудрой, быстрее печенья

Фото: D-NEWS.ru
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Это не просто десерт, а палочка-выручалочка, когда нужно быстро удивить гостей или порадовать детей. Кусочки яблок в легком, воздушном кляре обжариваются до золотистой корочки, становясь хрустящими снаружи и нежными, сочными внутри. Карамелизированные края и аромат корицы наполняют кухню уютом, а сахарная пудра добавляет праздничную нотку. Готовится это лакомство на сковороде за считаные минуты, а съедается ещё быстрее — идеально к утреннему кофе или вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 крупных яблока (кисло-сладких), 1 яйцо, 3–4 ст. ложки муки, 2 ст. ложки молока (или кефира), щепотка соли, 0,5 ч. ложки корицы, растительное масло для жарки, сахарная пудра для подачи. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и нарежьте кольцами толщиной около 0,5–1 см, удалите сердцевину. В миске взбейте яйцо с молоком и солью, постепенно всыпьте муку, замесите жидкое тесто (как густая сметана), добавьте корицу. Разогрейте сковороду с маслом. Каждое яблочное кольцо обмакните в кляр и выложите на сковороду. Жарьте с каждой стороны по 2–3 минуты до румяной корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими, щедро посыпав сахарной пудрой. Этот рецепт настолько прост, что даже новичок справится, а результат удивит всех.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кольца для своих детей. Даже те, кто не любит яблоки, уплетали их с удовольствием. Кстати, вместо молока можно взять кефир — кляр будет более пышным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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