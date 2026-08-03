Просто заливаю печенье молоком: пирожные «Лакомка» — улетают за одно чаепитие

Чтобы приготовить шоколадные пирожные «Лакомка», не нужно обладать кулинарными навыками. С этим рецептом справится даже тот, кто не умеет готовить, а вкус вас поразит.

Ингредиенты: 400 г простого печенья, 2 ст. л. какао, 2 спелых банана, 100 мл молока, 200 г шоколада для глазури. Печенье поломайте в мелкую крошку, добавьте какао, размятые в пюре бананы, молоко. Вымешайте до однородной массы, выложите на пищевую пленку, сформируйте колбаску, уберите в холодильник на 2 часа. Нарежьте на ломтики и окуните каждый в растопленный на водяной бане шоколад.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз пробовала приготовить пирожные «Лакомка» и дала совет: если в тесто добавить 1 ст. л. сгущенки — тогда масса станет более клейкой, а десерт — сливочным.

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