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03 августа 2026 в 11:00

Просто заливаю печенье молоком: пирожные «Лакомка» — улетают за одно чаепитие

Фото: D-NEWS.ru
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Чтобы приготовить шоколадные пирожные «Лакомка», не нужно обладать кулинарными навыками. С этим рецептом справится даже тот, кто не умеет готовить, а вкус вас поразит.

Ингредиенты: 400 г простого печенья, 2 ст. л. какао, 2 спелых банана, 100 мл молока, 200 г шоколада для глазури. Печенье поломайте в мелкую крошку, добавьте какао, размятые в пюре бананы, молоко. Вымешайте до однородной массы, выложите на пищевую пленку, сформируйте колбаску, уберите в холодильник на 2 часа. Нарежьте на ломтики и окуните каждый в растопленный на водяной бане шоколад.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз пробовала приготовить пирожные «Лакомка» и дала совет: если в тесто добавить 1 ст. л. сгущенки — тогда масса станет более клейкой, а десерт — сливочным.

Ранее стало известно, как приготовить творожные пышки из ингредиентов для сырников.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто заливаю печенье молоком: пирожные «Лакомка» — улетают за одно чаепитие Чтобы приготовить шоколадные пирожные «Лакомка» не нужно обладать кулинарными навыками. С этим рецептом справится даже тот, кто не умеет готовить, а вкус вас поразит.
400 г простого печенья
2 ст. л. какао
2 спелых банана
100 мл молока
200 г шоколада для глазури
>
Печенье поломайте в мелкую крошку, добавьте какао, размятые в пюре бананы, молоко.
Вымешайте до однородной массы, выложите на пищевую пленку, сформируйте колбаску, уберите в холодильник на 2 часа. Нарежьте на ломтики и окуните каждый в растопленный на водяной бане шоколад.
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