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05 июля 2026 в 14:00

Готовлю «картошку» на сгущенке — через 15 минут подаю вкуснятину к чаю: нежнее торта и без выпечки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Беру готовый кекс, масло, сгущенку и какао — и за 15 минут готовлю ленивые пирожные «картошка» без печенья и сухарей. Измельчаю кекс в крошку, смешиваю с размягченным сливочным маслом и сгущенным молоком, добавляю какао, хорошо вымешиваю до однородной пластичной массы. Формирую продолговатые пирожные, обваливаю их в какао и убираю в холодильник на несколько часов.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, маслянистые пирожные с насыщенным шоколадным вкусом и кремовой текстурой, которые тают во рту и напоминают классическую «картошку», но готовятся проще и быстрее.

Для приготовления вам понадобится: 900 г магазинного кекса (без изюма и цукатов), 150 г сливочного масла (размягченного), 350 г сгущенного молока, 2 ч. ложки какао в массу + 3 ст. ложки для посыпки. Кекс измельчите блендером или руками в мелкую крошку. Добавьте масло, сгущенку и какао, хорошо перемешайте до однородности. Сформируйте продолговатые пирожные, обваляйте их в какао, выложите на тарелку и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа. Подавайте охлажденными.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти пирожные — даже те, кто не любит «картошку», просили добавки! Получаются очень нежными и шоколадными. Кстати, вместо магазинного кекса можно взять домашний бисквит — будет еще вкуснее.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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