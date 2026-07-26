Российский санаторий стал рассадником острой вирусной инфекции Восемь детей заразились энтеровирусом в санатории на Урале

В уральском санатории «Обуховский» в Нижних Сергах у восьми детей диагностировали энтеровирус, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, на ухудшение состояния здоровья пожаловались сразу 11 детей. У них появились тошнота, рвота и диарея.

Руководство санатория вывезла 97 детей и воспитателей из корпуса, где были зафиксированы случаи заболевания. Все дети были возвращены родителям. Роспотребнадзор начал проверку, в санатории запрещены массовые мероприятия и проведена дезинфекция.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду «Премьер» в Екатеринбурге после массового заражения воспитанников энтеровирусной инфекцией выявлены грубейшие нарушения санитарных норм. В управлении Роспотребнадзора заявили, что в учреждении отсутствовали условия для безопасного хранения продуктов, персонал работал без медицинских книжек, а также грубо нарушались правила дезинфекции и изоляции групп.

До этого россиянка, отдыхавшая в Турции, пожаловалась на заражение детей вирусом Коксаки в пятизвездочном отеле в Белеке. Поездка на семью с тремя детьми обошлась ей примерно в 510 тыс. рублей, однако вместо полноценного отдыха большую часть отпуска они провели в карантине. В качестве компенсации семье предложили бесплатную беседку на пляже.