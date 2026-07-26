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26 июля 2026 в 13:08

Стало известно, как облегчить покраску стен

Эксперт по ремонту Орехов: готовая шпаклевка облегчит покраску стен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Готовая шпаклевка облегчит процесс покраски стен, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, наносить материал нужно тонким и равномерным слоем.

Многие стремятся выровнять стену одним толстым слоем, но это грубая ошибка. Толстый слой неизбежно даст трещины, потому что материал усыхает неравномерно. Ваша задача не добиться идеальной геометрии, а лишь сгладить заметные ямы и перепады не более одного-двух миллиметров. Для этого удобно использовать не сухие смеси, которые нужно замешивать миксером, а уже готовые пастообразные шпаклевки в пластиковых ведрах — они стоят немного дороже, но зато избавляют от лишней пыли и головной боли с пропорциями, — заявил эксперт.

Орехов отметил, что игнорирование грунтовки после шпаклевки приведет к неравномерному нанесению краски. По его словам, грунт необходимо наносить дважды, дождавшись полного высыхания

Следующий шаг, который многие почему-то считают необязательным, — это грунтовка. Наносить грунт тонким слоем «для галочки» бесполезно, потому что он должен именно впитаться в поверхность, а не просто смочить пыль. Возьмите акриловый состав глубокого проникновения и работайте валиком с длинным ворсом 12–14 мм, чтобы загнать жидкость в поры шпаклевки. При этом обязательно делайте два слоя: первый разрыхляет верхние волокна, второй уже стабилизирует основание. Между слоями нужно выдержать не меньше трех-четырех часов, даже если кажется, что все уже сухое. Если пропустить грунтовку, краска ляжет полосами, потому что сухая шпаклевка начнет вытягивать влагу из краски неравномерно, и пигмент распределится пятнами, — резюмировал эксперт.

Ранее священник Русской православной церкви Михаил Самохин призвал отказаться от оберегов, оккультной атрибутики и предметов, связанных с языческими культами. По словам священнослужителя, такие вещи несовместимы с православным мировоззрением.

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