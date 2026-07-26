Стало известно, как облегчить покраску стен

Готовая шпаклевка облегчит процесс покраски стен, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, наносить материал нужно тонким и равномерным слоем.

Многие стремятся выровнять стену одним толстым слоем, но это грубая ошибка. Толстый слой неизбежно даст трещины, потому что материал усыхает неравномерно. Ваша задача не добиться идеальной геометрии, а лишь сгладить заметные ямы и перепады не более одного-двух миллиметров. Для этого удобно использовать не сухие смеси, которые нужно замешивать миксером, а уже готовые пастообразные шпаклевки в пластиковых ведрах — они стоят немного дороже, но зато избавляют от лишней пыли и головной боли с пропорциями, — заявил эксперт.

Орехов отметил, что игнорирование грунтовки после шпаклевки приведет к неравномерному нанесению краски. По его словам, грунт необходимо наносить дважды, дождавшись полного высыхания

Следующий шаг, который многие почему-то считают необязательным, — это грунтовка. Наносить грунт тонким слоем «для галочки» бесполезно, потому что он должен именно впитаться в поверхность, а не просто смочить пыль. Возьмите акриловый состав глубокого проникновения и работайте валиком с длинным ворсом 12–14 мм, чтобы загнать жидкость в поры шпаклевки. При этом обязательно делайте два слоя: первый разрыхляет верхние волокна, второй уже стабилизирует основание. Между слоями нужно выдержать не меньше трех-четырех часов, даже если кажется, что все уже сухое. Если пропустить грунтовку, краска ляжет полосами, потому что сухая шпаклевка начнет вытягивать влагу из краски неравномерно, и пигмент распределится пятнами, — резюмировал эксперт.

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