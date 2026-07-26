Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, тревога, бессонница

Магнитные бури сегодня, 26 июля: что будет завтра, тревога, бессонница

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 26 июля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы может вызвать буря?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 июля

Почасовой график прогноза на сайте ИКИ РАН показывает, что в воскресенье, 26 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: Кр-индекс зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%, геомагнитных возмущений — 10%, магнитных бурь — 3%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли пять новых вспышек, все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,0. Портал my-calend заявил, что сегодня, 26 июля, нет геомагнитных бурь. В понедельник, 27 июля, по прогнозу ИКИ РАН, Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 40%, магнитных бурь — 36%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие симптомы вызывает буря

Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль, утверждает my-calend. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, добавил портал.

«Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — отметил источник.

У людей с хроническими заболеваниями возможны обострения недугов, подчеркнул портал.

«Магнитные бури особо опасны для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, с болезнями сердца. Около 70% гипертонических кризов, инфарктов и инсультов случается именно во время магнитных бурь», — пишет my-calend.

Как смягчить влияние магнитной бури

Улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и прогулки на свежем воздухе, заявила врач-эндокринолог Анна Гончарова.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион питания лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод и периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

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